Getrübt ist die Vorfreude vieler Brautpaare auf den schönsten Tag im Leben. Die Corona-Krise durchkreuzt ihre Pläne. Beliebt sind Hochzeiten an romantischen Plätzen - von der Träumerei in Maria Bild über die Wedding-Award-Kulisse Hannersberg bis zur Vila Vita in Pamhagen. Besondere Termine für den ganz besonderen Anlass wie 06. 06. 2020 sind an Top-Destinationen seit langem ausgebucht. „Wegen der Ausnahmesituation müssen noch dazu Heiratswillige nun auf spätere Festtermine ausweichen. Samstage und Freitage sind im Sommer fast schon vergeben, oft nur noch Donnerstag und Sonntag frei“, verraten Betreiber gefragter Lokalitäten. An der Regierung orientiert sich die Kirche.