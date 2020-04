Mangel an Schutzausrüstung

Ein großes Thema ist für den Ärztekammer-Vizepräsidenten der Mangel an Schutzausrüstung für die Mediziner. „Es fehlt hinten und vorne.“ Das bedeute für die Kollegen ein hohes Risiko. Und das gelte sowohl für die niedergelassenen Bereich als auch für die Spitalsärzte und auch für die Pfleger. Steinhart wünscht sich auch, dass die Patienten nicht nur im Supermarkt, sondern auch beim Besuch in den Ordinationen Schutzmasken tragen müssen. Er verweist darauf, dass die Hygienemaßnahmen in den Praxen weiter verstärkt worden seien und man darauf achte, dass maximal zwei bis drei Patienten in den Wartezimmern sitzen.