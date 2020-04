Die durchschnittliche Sterberate in Italien ist um 4,5 Prozent niedriger als in der Lombardei und in der Emilia Romagna, die als Wirtschaftsmotor Italiens gelten. Die Atemwege vieler mit Covid-19 Infizierten könnten wegen der Luftverschmutzung geschwächt worden sein, schrieben die Experten, die die Smog-Werte in Norditalien mithilfe der Angaben von NASA-Satelliten prüften. Ihrer Ansicht nach sei Luftverschmutzung ein Co-Faktor, der die Krankheit erschwere.