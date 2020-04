Zustand hat sich immer weiter verbessert

Der 95-Jährige hatte am 15. März im Altersheim ausgeprägte Symptome wie Schwäche, Fieber und Husten entwickelt. Am 18. März wurde er an der Klinik stationär aufgenommen. Sein Zustand habe sich daraufhin immer weiter verbessert und so konnte er, nach zwei negativen Abstrichen, am Dienstag geheilt entlassen werden.