Wiener DJs sorgen für Partyflair via Live-Stream

Die Location Himmelbrau macht es möglich, zu Hause abzufeiern. „Wir haben geschlossen, daher gilt: kein Zutritt, ausschließlich via Facebook Live-Stream“, posten sie in der Veranstaltung und schreiben weiter, „Wir unterstützen die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen, dennoch möchten wir unseren Gästen während der Quarantäne die Zeit etwas erträglicher gestalten. Wir streamen deshalb für euch live aus dem Himmelblau.“ Am Mittwoch, den 8. April, gibt es auf der Facebookseite der Veranstaltung von 16 bis 20 Uhr coole Beats von Steve Hope, Elian Dust, Danny und JOANiSH.