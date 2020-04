Kim Kardashian verdient sich längst nicht mehr nur als Reality-TV-Star in „Keeping Up With The Kardashians“ ein goldenes Näschen. Auch ihre Make-up-Linie oder ihre Shapewear-Marke Skims bringen ordentlich Scheine in ihr Börsel. Vor allem Letztere ist ein echter Verkaufsschlager. Und das liegt nicht zuletzt an Kims werbewirksamer Strategie, ihre Höschen und Leiberln an den Mann - und natürlich die Frau - zu bringen.