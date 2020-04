In Österreich hapert es in allen Altersklassen an der Lesefähigkeit. Grund genug, schon im frühen Alter die Lesekompetenz zukünftiger Bücherratten sicherzustellen. Denn mit Spaß an der Sache fällt Lernen immer viel leichter - vor allem, wenn Drachen, Piraten, Fantasiewesen, Tiere und Co. zu tollen gemeinsamen Abenteuern motivieren! Wir stellen Ihnen hier einige Neuerscheinungen zum Vorlesen und für Leseanfänger vor.