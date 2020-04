In den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in Straßburg werden ein Testzentrum für das neuartige Coronavirus und eine Beratungsstelle für Patienten eingerichtet. Das Parlament arbeite dafür mit den französischen Behörden zusammen, erklärte Parlamentspräsident David Sassoli am Dienstag auf Twitter. „Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten bei unserer Gastgeberstadt und ihren Bürgern sein.“