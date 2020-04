Rechtzeitig über Stress und Überforderung sprechen

Gerade jetzt können Eltern im Umgang mit ihren Kindern jeglichen Alters schnell an ihre Grenzen kommen. Bevor es in so einer Situation zu einem „Ausrutscher“ gegenüber dem Kind kommt, ist es besser, sich eine kurze Auszeit zu nehmen. Es zeugt von Stärke, sich einzugestehen, dass man sich überfordert fühlt, und sich Unterstützung zu suchen: Ein kurzes Telefonat mit einer nahestehenden Person kann hier schon sehr hilfreich sein. Wenn das soziale Netzwerk nicht mehr in ausreichendem Maß zur Entlastung beiträgt, ist es wichtig, rechtzeitig die kostenlose und vertrauliche Unterstützung von professionellen Beratungseinrichtungen in Anspruch zu nehmen.