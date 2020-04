Wie bereits Ende März angekündigt, wurden von den rund 22.300 Mitarbeitern in Österreich bereits rund 18.000 zur Kurzarbeit angemeldet. Bis Mai wird diese Zahl auf 20.000 steigen. In Deutschland hat die voestalpine knapp 6.000 Beschäftigte zur Kurzarbeit angemeldet, 2300 Mitarbeiter in unserem Nachbarland sind damit von der Maßnahme nicht betroffen. In Belgien und in den Niederlanden prüft der Konzern den Einsatz von ähnlichen Modellen. „Mit der breitflächigen Anmeldung zur Kurzarbeit in Europa verfolgen wir das klare Ziel, unsere hochqualifizierten Mitarbeiter im Konzern zu halten“, sagt Vorstandschef Herbert Eibensteiner.