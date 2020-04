Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, über Ostern klären zu wollen, ob, wie und in welchem Ausmaß es ab Ende April Lockerungen im Kulturbereich geben kann. Geprüft werde etwa, ob Proben bereits vor Ende des Veranstaltungsverbots Ende Juni stattfinden oder in Museen einzelne Räume geöffnet werden könnten. Sie arbeite an „langsamen Lockerungen“ im Kulturbereich, sagte Lunacek bei einer Online-Sprechstunde auf Facebook.