Die Öffnung der Bundesgärten am 14. April kommt für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zwar zu spät, dennoch sei dies als „Erfolg für die Wiener Bevölkerung“ zu verbuchen, so der Stadtchef am Dienstag in einer Pressekonferenz. Zur möglichen Öffnung von Straßen für Fußgänger sagte Ludwig: „Ich bin für die Idee offen.“