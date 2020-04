Hilfen für Tourismus und Arbeitsmarkt

Weitere Schwerpunkte sind Hilfen für Tourismusbetriebe und ein Arbeitsmarktpaket. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) fasst den Zweck des Gesamtmaßnahmenbündels so zusammen: “Es geht darum, die Menschen in Arbeit zu halten, die Unternehmen durch diese Gesundheitskrise zu begleiten und am Leben zu erhalten, und darum, den Wirtschaftskreislauf in Schwung zu halten.