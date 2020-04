Auf der Suche nach der Dunkelziffer der mit dem Coronavirus infizierten Personen will die Universität Innsbruck nun das Abwasser untersuchen. Neueste Studien würden nämlich zeigen, dass ein relevanter Teil an Infizierten, auch solche mit keinen oder milden Symptomen, das Virus über den Stuhl ausscheiden, hieß es am Dienstag.