Die Elektronikmärkte MediaMarkt und Saturn bieten ab sofort wieder ihre Expresslieferung am selben Tag an - zunächst allerdings nur im Raum Wien. Wer bis 14 Uhr bestelle, bekomme die Ware „innerhalb kurzer Zeit sicher bis vor die Haustüre“ geliefert, so MediaMarktSaturn am Dienstag in einer Mitteilung. Kontaktlos, versteht sich.