Was die Intervallverstärkung anbelangt, reagiere man nach den Osterfeiertagen auf die vom Bund angekündigte Öffnung von kleinen Geschäften sowie aller Bau- und Gartenmärkte, hieß es. Für die U1 bedeutet das etwa, dass sie tagsüber alle drei statt - an üblichen Wochentagen - alle zwei Minuten unterwegs ist. Der 43er fährt beispielsweise alle vier statt drei Minuten und der Bus 57A kommt in der Morgenspitze auf einen Sechs- statt Sieben-Minuten-Takt. An Samstagen und Sonntagen gilt der Sonntagsplan.