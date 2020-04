Alles deute darauf hin, dass die Pandemie durch den Erreger SARS-CoV-2, der die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 verursachen kann, durch den illegalen Handel mit Wildtieren ausgelöst wurde. „Der menschliche Raubbau an der Natur verringert die Artenvielfalt, zerstört den Lebensraum von Wildtieren und drängt diese in die Nähe des Menschen“, analysierte Georg Scattolin, Artenschutzexperte des WWF Österreich. „Zusätzliche Risiken schafft der illegale Handel mit Wildtieren.“ So entstünden „gefährliche Schnittstellen, an denen sich Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen können“.