Weitere „Festivals der Regionen“ als Opfer

Das Theaterland Steiermark musste weitere Festivals der Regionen absagen - sowohl „artig klassisch“ in Straden als auch die „Theaterfabrik“ in Weiz hätten bis Ende Juni stattfinden sollen. Davor mussten schon der „Sommertraumhafen“ und die „Rabiatperlen“ in Deutschlandsberg abgesagt werden. Man hofft im Juli mit den Theatertagen Weißenbach weitermachen zu können.