Die Wichtigkeit einer solchen Maßnahme ist umso plausibler, betrachtet man die nüchternen Zahlen: Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft für Geflügelwirtschaft (ZAG) schätzt, dass weltweit 95 bis 99 Prozent der vermarkteten Eier von Hühnern sind, die in Käfigen gehalten werden. In der EU selbst sitzen nach wie vor 55,9 Prozent der Hühner in so genannte ausgestalteten Käfigen.