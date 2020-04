Um die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus zu bremsen, erschwert WhatsApp das Weiterleiten von Nachrichten. Wie der zu Facebook gehörende Messenger-Dienst an Dienstag mitteilte, können Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.