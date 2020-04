Zahl der Todesopfer steigt weiter

Insgesamt sind derzeit 272 Menschen im Zuge einer Covid-19-Erkrankung in Österreich gestorben. Am Dienstagvormittag mussten neun weitere Todesfälle in Wien vermeldet werden: Eine Frau (79) und acht Männer zwischen 59 und 92 Jahren sind im Krankenhaus verstorben. In Niederösterreich sind eine 84-Jährige in Amstetten und ein 88-Jähriger in Hollabrunn gestorben. Und auch in Tirol stieg die Zahl der Toten am Dienstag einmal mehr. Nach dem Tod eines 87-Jähriger, der mit dem Coronavirus infiziert war, wurden am Dienstagabend sechs weitere Todesopfer gemeldet. Es handelt sich dabei um einen 96-Jährigen und eine 87-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel, eine 89-Jährige und eine 96-Jährige aus dem Bezirk Schwaz, einen 84-Jährigen aus dem Bezirk Innsbruck-Land und einen 93-jährigen Mann aus dem Bezirk Imst.