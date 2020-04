„Unser Ausweichquartier, die Hofburg, hat einiges zu bieten“, pries Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Angebot am Dienstag in einer Aussendung an. „Wir wollen mit diesen virtuellen Führungen auch den Schulen ein geeignetes Angebot in der Corona-Zeit übermitteln“, fügte er hinzu.