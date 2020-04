Staatliche E-Commerce-Plattform gestartet

Die Wirtschaftsministerin will den heimischen Handel nun mit einer eigenen E-Commerce-Plattform stärken. „Jetzt sollte jeder von uns das eigene Kaufverhalten hinterfragen. Meine Bitte an alle Menschen in Österreich ist: Kauft lokal, das geht auch digital! Geben Sie den österreichischen Händlern und Plattformen eine Chance!“ Eine Bitte, die man mit einem eigenen Online-Register unter oesterreich.gv.at/onlinemarktplatz unterstützen will. Ein ähnliches Angebot gibt es auch unter krone.at/shopfinder.