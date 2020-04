Corona geht auch im Landesbereich ins Geld: Das Land Oberösterreich steht - als Vorleistung für den Bund - vorerst für 40 Millionen Euro gerade, die die Gesundheitsholding und das Rote Kreuz für die Anschaffung von Virenschutzprodukten ausgeben. Also Masken, Overalls, Handschuhe, etc., auch von Beatmungsgeräten ist die Rede. Medizinprodukte um 26,3 Millionen Euro wurden bereits bestellt und für weitere 14 Millionen Euro angefragt. Die erste Großlieferung ist am Samstag in Linz gelandet.