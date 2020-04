Neben den gesellschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen ist mittlerweile auch klar, dass die Corona-Krise einen erheblichen Schaden in Österreichs Wirtschaft hinterlassen wird. Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), hat Verständnis dafür, dass gastronomische Betriebe noch bis mindestens Mitte Mai geschlossen bleiben müssen. Gesundheit gehe vor Profit, Umsatz und Wirtschaft, „wir wollen keine Toten“, bekräftigte Pulker am Dienstagvormittag in der Ö1-Radiosendung „Journal um acht“. Aber er nimmt auch an, dass es rund zehn Prozent der Betriebe nicht schaffen werden, die Krise wirtschaftlich zu überstehen.