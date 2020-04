Goodbye! Am 23. Februar berichtete die „Krone“ erstmals, dass VSV-Keeper Brandon Maxwell (29) kommende Saison in die DEL wechselt - das wurde nun von den Adlern bestätigt. Man hatte dem Hexer kürzlich noch ein Angebot für ’20/21 gemacht, „Max“ lehnte ab, bedankte sich für das Vertrauen - und teilte mit, dass er den nächsten Schritt machen will und nach Deutschland geht. Zwei DEL-Klubs sind in der Poleposition: Bremerhaven und Ingolstadt.