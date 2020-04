Kontakte werden via Bluetooth getrackt

Die App NOVID20 verwendet Bluetooth um festzustellen, welche Smartphones sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Die beiden Telefone speichern dann die Identifikationsnummer des jeweils anderen Gerätes, sowie Datum und Uhrzeit des Kontaktes lokal und in verschlüsselter Form jeweils auf dem Handy. Wenn ein Nutzer eine Erkrankung meldet und diese verifiziert ist, wird die Kontaktinformation anonymisiert an die jeweiligen Handy übertragen. Damit können potenziell infizierte Personen unverzüglich und anonym gewarnt werden.