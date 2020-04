Zusätzliche Schutzmaßnahme

Wie bereits in den vergangenen Wochen werden Züge, Busse oder Straßenbahngarnituren verstärkt gereinigt und desinfiziert. Ebenso bleiben die Vordertüren zum Schutz der Fahrer geschlossen und die Tickets können weiterhin nicht im Fahrzeug gekauft werden, hieß es in einer Aussendung des Landes. Felipe: „Das Tragen von Mund- und Nasenschutz bringt zu den bereits gesetzten Maßnahmen zusätzlichen Schutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln für Fahrgäste, wie auch für die Beschäftigten.“