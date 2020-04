Die Firma More in Spittal hat ein Riesenangebot in den Sparten Zweirad, Elektro, Garten und Forst. „Die Werkstatt ist auch jetzt offen. Wenn ein Gerät kaputt wird, kann man es montags, mittwochs und freitags am Vormittag vorbeibringen“, sagt Christoph More. Dazu bietet der Betrieb ein perfektes Online-Service, Beratung und kostenlose Zustellung an.