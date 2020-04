Österreichische Filmkomödie über „Weltuntergang“

Die aktuelle Stimmung im Land ist eher weniger lustig, da sich die Bürger Sorgen um die Zukunft machen. Eine österreichische Komödie aus dem Jahr 2012 wurde nun so überarbeitet, dass sie die Lage „auf die Schaufel“ nimmt und für Lacher in den Schwierigen Zeiten sorgt. „Endlich Weltuntergang“ ist der passende Name dafür.