Ausgedacht hat sich die Kampagne das Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport in Zusammenarbeit mit mehreren britischen Spieleherstellern. So blendet Codemasters die Botschaft etwa auf Bannern bei Streckenposten in seinem Rennspiel „DiRT Rally 2.0“ ein, während Activision Blizzard King die Aufforderung, zu Hause zu bleiben und damit Leben zu retten, unter anderem in seinem Game „Candy Crush Saga“ anstelle der ansonsten eingeblendeten Werbeclips anzeigt. Auch Entwickler Rebellion („Sniper Elite“) unterstützt die Kampagne über Websites seiner Spiele.