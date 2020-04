Lustiges Disney-Quarantäne-Video geht viral

Aufgrund der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen bleiben die Menschen in Österreich zu Hause. Auch weltweit bleiben immer mehr Leute zur Eindämmung des Coronavirus daheim. Das Vorteil: Alle kreativen Personen toben sich nun im Internet aus. Immer mehr großartige Videos kursieren im Netz. Aktuell besonders beliebt: Ein Video, in dem ein junger Mann die Quarantäne-Situation in ein Disney-Spektakel verwandelt.