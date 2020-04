Frage: Wer bezahlt beim Home-Office die Energiekosten und die verbrauchte Datenmenge von meinem Internetzugang?

Wenn Ihnen durch die Verrichtung Ihrer Arbeit im Home-Office ein Mehraufwand entsteht, ist dieser grundsätzlich vom Dienstgeber abzugelten. Im Streitfall könnte es aber schwierig sein, den konkreten Mehraufwand (z. B. an Strom) zu beweisen. In manchen Unternehmen wird es so gehandhabt, dass das im Home-Office genutzte Internet generell durch das Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. In anderen Unternehmen erfolgt die Abgeltung durch eine monatliche Zahlung. Sollten Sie dazu keine Vereinbarung in Ihrem Arbeitsvertrag haben, ist zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber eine gesonderte Vereinbarung notwendig.