Wie kam es dann zur Diagnose? „Ich hatte bei allem großes Glück. Ich hatte mich auf eine längere Wartezeit bei der Hotline eingestellt, aber es hat nur kurz geläutet. Ich wurde befragt und dann sagte man mir, dass das Test-Team innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage kommt - vielleicht auch in der Nacht, also sollte man auch nachts am Telefon erreichbar sein. Sie kamen dann aber schon am nächsten Tag nachmittags. Das war auch für mich sehr unwirklich: Wenn zwei Personen in totalem Schutzanzug die Stiegen raufkommen und man sich plötzlich selbst in dieser irrealen Situation wiederfindet. Dann musste ich warten - sechs Tage nach dem Abstrich kam das Ergebnis: Er war positiv.“