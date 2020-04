Die Fenster sind blitzeblank, die Kästen aufgeräumt, der Osterstriezel in Arbeit. Auch Annemarie Moser-Pröll hat Zeit. „Aber meine Familie ist zusammen. Das ist das Wichtigste. Ich war in den letzten drei Wochen einmal in der Apotheke, beim Supermarkt und Hundefutter kaufen“, hält sich Österreichs Jahrhundertsportlerin an die Vorschriften. „Ich hab kein Verständnis für Leute, die das nicht tun. Das ist egoistisch.“ Tochter Marion, Enkel Elias und Hündin „Dinka“ sorgen für „Abwechslung“.