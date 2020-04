Der niederländische Fußball-Bund KNVB und die Nationalspieler haben gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor (ING Bank) ein Hilfspaket von rund elf Millionen Euro für die von der Corona-Krise getroffenen Vereine geschnürt. Damit solle Klubs geholfen werden, die in finanzielle Not geraten sind, teilte der KNVB am Montag mit.