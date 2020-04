So schön es ist, die selbst gegründete Familie an einem Flecken Erde vereint zu haben, jede Minute des Tages zu wissen, dass es ihnen gut geht, zu spüren, dass man in dieser herausfordernden Zeit nicht allein ist, so deutlich sehe ich mich manchmal in einer kleinen Großstadtwohnung auf der Couch liegen. Nur ich, den Zugang zu den Streamingportalen in Händen, neben mir der Eisbecher, der große Löffel und die Zimmerpflanze. Und diese Pflanze ist nur da, sie ruft und fragt nicht Hunderte Male am Tag „Mama?“. Sie ist nur da und setzt langsam Staub an. Und es sind große Blätter, die diese Pflanze hat, die sind mit einem Wisch abgestaubt. Es ist kein Ficus, ganz klar kein Ficus.