Man hat Zeit, ist zu Hause, will etwas Sinnvolles tun. Außerdem steht Ostern vor der Tür. So hat in der Coronakrise Backen „überhand“ genommen. Deshalb ist auch der Hefeteig bzw. die Germ ausverkauft. Doch Heidi Gruber aus dem Lieser-Maltatal weiß, wie man die Germ schnell und einfach selbst zubereiten kann.