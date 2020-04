„Jene, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen offenbleiben – also Lebensmittelhändler, Apotheken, Trafiken, Tankstellen, etc. – bieten auch Postdienste an“, informiert das Unternehmen. Dazu gehört etwa auch die Zauchner City in Klein St. Paul, wo es neben Briefen und Paketen auch Lebensmittel aus der Region, Kosmetika und Gebrauchsgegenstände gibt.