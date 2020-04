Honor Blackman, legendär für ihre Rolle des Bond-Girls Pussy Galore im Klassiker „Goldfinger“ (1964), ist im Alter von 94 Jahren in Südengland verstorben, wie ihre Familie mitteilte. Daneben spielte die am 22. August 1925 geborene Londonerin etwa auch die Cathy Gale in der Kultserie „Mit Schirm, Charme und Melone“.