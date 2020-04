Staatsanwaltschaft forderte 25 Jahre Haft

Das Strafgericht, das lediglich noch über das Strafausmaß zu entscheiden hatte, sah das Geständnis und die Kooperation von Marcek dennoch als mildernde Umstände an und blieb zwei Jahre unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 25 Jahren. Zugleich soll Marcek Entschädigungsgelder an Hinterbliebene der Opfer in der Gesamthöhe von 180.000 Euro bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der zuständige Staatsanwalt kündigte bereits Berufung an.