Wie die Ausrichter am Montag bekannt gaben, wird das von 11. bis 14. Juni geplante Motorrad-Spektakel in der Steiermark erstmals in seiner 25-jährigen Geschichte abgesagt. Grund sei das am Montag erlassene Veranstaltungsverbot, erklärten die Organisatoren in einer Aussendung. „Alle weiteren detaillierten Informationen zur Absage werden nach den Osterfeiertagen veröffentlicht“, ließ Veranstalter Karl Katoch wissen.