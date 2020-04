Mit erstaunlichem Ergebnis: Längst nicht nur der selten gewordene Lurch und Orchideenarten finden am Leben an der Straße gefallen. „Viele gefährdete Insektenarten finden an den Böschungen mehr Licht und Wärme als in den angrenzenden Wäldern. Kleine Pfützen in den Seitengräben werden von Amphibienarten als Lebensraum genutzt“, so Vorstand Rudolf Freihager .