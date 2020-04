Vorgriff auf 2024

Überhaupt hält die schwarz-rote Koalition an allen Großprojekten fest - mehr noch, man will sogar verschiedene, eigentlich erst für nach 2024 budgetierte, Maßnahmen vorziehen. „Ich denke da im Straßenbereich etwa an Projekte aus dem 14-Maßnahmen-Paket an der B 320 - oder auch an die Sanierung der Landesberufsschulen“, fährt Lang fort. Finanziert werden soll das mit einem riesigen Konjunkturpaket, „das sicher im dreistelligen Millionenbereich liegen wird - auch wenn sich das Nulldefizit so nicht ausgehen wird. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen.“