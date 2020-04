Es geht um die Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur, für die das Recht auf Freistellung vom Arbeitsplatz in der Corona-Krise nun nicht gelten soll. Darunter fallen auch alle Lokführer und Buschauffeure. „Ich hatte eine Herzmuskelentzündung und bin laufend in Behandlung“, erzählt ein Lenker aus dem Flachgau. Auch seine Lunge ist vorbelastet. Das Corona-Risiko dementsprechend erhöht. Der 50-Jährige muss aber jetzt trotzdem zurück an den Arbeitsplatz. Zudem sieht er wie viele Kollegen die Hygienemaßnahmen in den Bussen kritisch.