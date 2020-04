Gleichzeitig wurden nicht nur die Grenzkontrollen zu Italien, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein verlängert, sondern auch die wegen der Corona-Krise aufgenommenen Gesundheitskontrollen an den (ohnehin kontrollierten) Grenzen Österreichs zu Ungarn und Slowenien. Sie werden zumindest weitere 20 Tage durchgeführt, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einem Brief an EU-Kommission, EU-Parlament und die EU-Innenminister mit.