Ja, Sorgen in diese Richtung habe ich, jedoch ist die Hoffnung, dass wir dazugelernt haben, größer. Wir haben den Europäischen Grünen Deal und ein doch ambitioniertes Regierungsprogramm für Klimaschutz in Österreich. Gerät dies nun alles in den Hintergrund, wäre das wirklich schlimm und eine vergeudete Chance, ein schwerer strategischer Fehler für Klima und Wirtschaft.