„Bis Ende Juni werden in Österreich keine Veranstaltungen stattfinden.“ Bei dieser Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz bewahrheiteten sich auch die Befürchtungen vieler steirischer Sport-Enthusiasten. Groß-Events in der Steiermark kann man sich für geraume Zeit abschminken. Besonders leiden müssen die Motorsport-Knofel: Denn etwa mit dem GT-Masters am Red Bull Ring oder dem Erzbergrodeo fallen prestigeträchtige Publikumsmagneten ins Wasser.