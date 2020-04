„Solidarität steht im Vordergrund“

Auch in der Notschlafstelle Vinzi-Tel sind die Bewohner nicht beunruhigt. „Die Stimmung ist grundsätzlich gut, die Gäste halten sich sehr vernünftig an die Beschränkungen”, weiß der Leiter Andreas Kleinegger. „Im Haus bilden sich Freundeskreise, die sich gegenseitig helfen. Solidarität steht im Vordergrund.” Alle 25 Betten sind hier belegt, in der Zukunft könnten mehr gebraucht werden. „Vielleicht kann aber der eine oder andere bei Freunden unterkommen, wenn etwas Normalität zurückkehrt.”