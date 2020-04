„Die Verfilmung zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufstieg“, teilte RTL mit. Wer die deutsche Tennis-Legende verkörpere, stehe aber noch nicht fest, hieß es am Montag.